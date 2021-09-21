В Кирово-Чепецке сотрудника мэрии оштрафовали за взятки и подлог

Суд вынес приговор бывшему сотруднику горадминистрации Кирово-Чепецка, бравшему взятки.

В ходе следствия было установлено, что в 2020 году сотрудник одного из управлений МО «Город Кирово-Чепецк» не однажды получал деньги от различных юрлиц. Деньги были платой за совершение определенных действий, а также за бездействие.

В частности, за вознаграждение чиновник не стал составлять административный протокол по факту выявленного нарушения. Также за плату он несколько раз вносил ложные сведения в официальные отчеты и заявления.

В общей сложности сотрудник администрации получил 130 тысяч рублей. По фактам взяточничества и подлогов возбуждено уголовное дело.

На суде бывший чиновник признал свою вину. Суд тоже признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 450 тысяч рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

Ранее в Кирове завели уголовное дело на бывшего сотрудника АТП. Мужчину подозревают во взяточничестве.