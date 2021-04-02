В Кирово-Чепецке умер директор управляющей компании

Трагедия случилась 27 марта. Директор ООО «СемиГрад» Антон Касьянов скончался на 37-м году жизни. Информация о случившемся появилась в группе УК.

Смерть не была криминальной. Как уточнили в Следственном комитете, мужчине стало плохо на рабочем месте, его госпитализировали, но спасти не смогли.

В компании выразили свои соболезнования родным Антона Касьянова и пообещали оказать материальную помощь семье умершего. Свою трудовую деятельность в сфере ЖКХ Антон Васильевич начал в феврале 2010 года и за 10 с лишним лет проделал путь от мастера до руководителя управляющей организации.

— Горько сознавать, что из жизни ушел молодой, талантливый, полный сил человек — наш руководитель Касьянов Антон Васильевич, который мог еще очень много сделать для жителей нашего города, но судьба распорядилась по-другому. Память о нем в наших сердцах будет жить вечно. Скорбим вместе с родными и близкими, — пишут в комментариях к посту местные жители.

Ранее мы писали, что в феврале ушел из жизни бывший заместитель главы администрации Кирова.