В Кирово-Чепецке установили необычные аттракционы

Там продолжается ремонт детского комплекса «Летучий корабль».

В микрорайоне Южный Кирово-Чепецка идёт большая реконструкция одного из самых любимых детских игровых комплексов. Его название «Летучий корабль». Главная конструкция городка действительно напоминает летающее судно. Кроме того, после завершения ремонта на территории появятся и другие примечательные элементы.

Например, там откроется скейт-площадка. Металлическая конструкция готова, материал для неё устройства завезён. Предусмотрена и рампа для прыжков. Она появится между платформами.

На обновлённом «Летучем корабле» установлены таких детские игровые элементы, которых в Кирово-Чепецке, да и в большинстве городов региона, пока нет нигде. Среди таких аттракционов качели «гнездо», двойные качели для мам и малышей, игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья со специальным пандусом, а также канатные карусели.

Ремонт городка осуществляется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Фото администрации Кирово-Чепецка