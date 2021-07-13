В связи с большой востребованностью в Кирово-Чепецке увеличили количество выездов мобильного прививочного пункта, где можно вакцинироваться от коронавируса.

График ближайших дней:

13 июля, РЦ «Фестиваль» (16.00-19.00)

14 июля, Художественная школа на ул. Революции, 20 (16.00-19.00)

15 июля, КРЦ «Современник» на ул. 60 лет Октября, 8А (16.00-19.00)

16 июля, магазин «Русь» (16.00-19.00).

Кроме того, ЦРБ Кирово-Чепецка проводит запись на вакцинацию по телефону 4-88-48.

Оператор записывает всех желающих вне зависимости от возраста и закрепления. Далее записавшихся вызывают на прививку в соответствии с наличием и типом поступившей вакцины.