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В Кирово-Чепецке внедорожник залетел на тротуар

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

Вчера в Кирово-Чепецке произошла серьёзная авария. В вечернее время столкнулось несколько машин. Одна из них вылетела на пешеходную дорожку.

Фотографии появились в сети. Горожане стали обсуждать произошедшее. Но на данный час известно не так много. Официальной информации пока нет.

В Кирово-Чепецке внедорожник залетел на тротуар

Всё произошло на пересечении улиц Луначарского и проспекта Мира. Очевидцы сообщают, что две иномарки не поделили дорогу. Один из внедорожников вылетел на тротуар. Прямо под знак пешеходный переход.

В Кирово-Чепецке внедорожник залетел на тротуар

По предварительной информации, в этот момент на пешеходной зоне никого не было. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.

В Кирово-Чепецке внедорожник залетел на тротуар

Ранее мы писали, что в Омутнинском районе произошла авария с тремя пострадавшими.

Фото: vk.com/zlo_chepetsk

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Екатерина Сонина