В Кирово-Чепецке юный боксер получил перелом на тренировке

Инцидент произошел 25 февраля в отделении бокса спортшколы №1.

Во время занятия 16-летний подросток получил травму. Сотрудники учреждения вызвали «скорую помощь» и позвонили родителям спортсмена.

По предварительной информации, медики диагностировали у подростка перелом тазовых костей. В настоящее время спортсмен находится в больнице. Его жизни ничто не угрожает, однако в ближайшее время его планируют переправить в областной центр.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: blagoveshensk.bezformata.com. Не имеет отношения к происшествию.