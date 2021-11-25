В Кирово-Чепецке задержан подозреваемый в грабеже и порче имущества

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирово-Чепецке гражданина, подозреваемого в грабеже и порче имущества.

Из продуктового магазина на проспекте Россия на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога». Прибыв по адресу, группа задержания выявила гражданина, который вёл себя агрессивно.

По словам кассира, он пришёл в магазин приобрести алкоголь, но денег у него с собой не оказалось. Тогда мужчина взял бутылку с прилавка, а после того, как продавцы попытались его остановить, разбил стекло входной двери и выбежал на улицу.

Мужчина был задержан и передан полицейским.