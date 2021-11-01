В Кирово-Чепецке заведения общепита не соблюдали ограничения

В Кирово-Чепецке ведётся контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом.

В состав профилактической группы, которая проводит рейды, входят сотрудники полиции, специалисты отдела экономики и развития предпринимательства администрации, управления гражданской защиты населения.

В конце октября прошёл рейд по заведениям общепита. Среди выявленных нарушений — недостаточный контроль за наличием у посетителей QR-кода, отсутствие на полу разметки для обеспечения социального дистанцирования.

С руководителями предприятий проведены разъяснительные беседы. Будет проведён ещё один рейд, и в случае повторного выявления нарушений заведения привлекут к административной ответственности.

Кроме того, были проверены предприятия, работающие в парк «Лихолесье». Здесь нарушений не выявлено. Отметим, что практически весь коллектив парка вакцинировался.

Фото vk.com/mo_kirovochepetsk