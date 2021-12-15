В Кирово-Чепецке завершилась реставрация тепловоза-памятника

В Кирово-Чепецке завершилась реставрация монумента в честь тружеников тыла. Об этом сообщает сайт Чепецк.ру.

Памятник-тепловоз ТУ-4 установлен в микрорайоне Каринторф у железнодорожной станции «Техническая». Работы по реставрации тепловоза выполнил музей железной дороги.

Сотрудники музея удалили старую краску и покрасили тепловоз в классические цвета – красный с синим. Также была заменена часть деталей. Работы проводились в железнодорожном депо музея.

Монумент был установлен 3 года назад. За это время он стал своеобразной визитной карточкой Каринторфа, привлекающей туристов.

Фото: чепецк.ру