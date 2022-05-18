В Кирово-Чепецком районе бабушка издевалась над 3-летней внучкой

Пенсионерку из Кирово-Чепецкого района признали виновной в истязании внучки.

60-летняя женщина была опекуном 3-летней девочки. В ходе следствия было установлено, что бабушка систематически избивала внучку и оскорбляла ее нецензурными словами. Это причиняло девочке боль и психические страдания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Девочку забрали из семьи.

Суд признал бабушку виновной и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее мы писали, что в Слободском отец избивал 12-летнего сына.