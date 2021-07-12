В Кирово-Чепецком районе будут судить начальника почтового отделения

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника почтового отделения станции Просница.

Она обвиняется в получении взятки, растрате и служебном подлоге.

Как полагает следствие, в прошлом году она за денежное вознаграждение в 2 000 рублей регулярно выдавала местной жительнице пенсию и другие социальные выплаты, которые предназначались её сыну. Доверенности на получение денег у женщины не было.

Для сокрытия факта растраты в документы вносились заведомо ложные сведения. Обвиняемая просила поставить в них подпись от имени сына, после чего выдавала деньги из кассы.

Общая сумма растраченных денежных средств превысила 32 000 рублей.

Обвиняемая вину признала. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото ждвокзалы.рф