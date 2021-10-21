В Кирово-Чепецком районе грузовик маслозавода врезался в «Шевроле»

20 октября в Кирово-Чепецком районе грузовик врезался в легковушку.

Авария произошла в 11.03 на трассе Киров – Малмыж – Вятские Поляны. По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель «Шевроле Ланос» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «Хино».

Грузовик принадлежал вожгальскому маслосырзаводу. Им управлял 46-летний мужчина.

В результате происшествия пострадали 2 человека: водитель и 21-летний пассажир «Шевроле».

Ранее мы писали, что виновнику смертельного ДТП в Кировской области требуют ужесточить приговор.