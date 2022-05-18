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В Кирово-Чепецком районе перевернулся нетрезвый бесправник на скутере

Юлия Зорина Авто, Новости, Происшествия

17 мая в Кирово-Чепецком районе нетрезвый водитель скутера попал в ДТП.

Авария произошла в 10 часов на 16-м километре трассы Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской республики. При неуточненных обстоятельствах 49-летний водитель скутера не справился с управлением и перевернулся.

В Кирово-Чепецком районе перевернулся нетрезвый бесправник на скутере

Мужчина получил травмы. Медосвидетельствование показало, что скутерист был пьян. А при проверке документов выяснилось, что прав на управление скутером у мужчины не было.

В этот же день в Кирове водитель «Инфинити» сбил 7-летнего мальчика.

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Юлия Зорина