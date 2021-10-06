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В Кирово-Чепецком районе продают бизнес-комплекс за 25 миллионов рублей

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже комплекса отдыха. Он находился в деревне Головизнинцы Кирово-Чепецкого района. Это база отдыха, обустроенная по современным модных тенденциям.

В Кирово-Чепецком районе продают бизнес-комплекс за 25 миллионов рублей

Как поясняет продавец, территория больше 2 км. На ней расположен Top-house на 27 персон, Spa-house на 12 персон, утеплённый банкетный павильон на 74 места. Также есть диско клуб, джакузи под открытым небом, водоём, кальянная.

В Кирово-Чепецком районе продают бизнес-комплекс за 25 миллионов рублей

В Кирово-Чепецком районе продают бизнес-комплекс за 25 миллионов рублей

Стоимость комплекса 25 миллионов рублей. Возможен торг. Это готовый бизнес. По словам владельца, он может окупиться за четыре с половиной года.

Фото: avito.ru

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Екатерина Сонина