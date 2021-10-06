В Кирово-Чепецком районе продают бизнес-комплекс за 25 миллионов рублей

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже комплекса отдыха. Он находился в деревне Головизнинцы Кирово-Чепецкого района. Это база отдыха, обустроенная по современным модных тенденциям.

Как поясняет продавец, территория больше 2 км. На ней расположен Top-house на 27 персон, Spa-house на 12 персон, утеплённый банкетный павильон на 74 места. Также есть диско клуб, джакузи под открытым небом, водоём, кальянная.

Стоимость комплекса 25 миллионов рублей. Возможен торг. Это готовый бизнес. По словам владельца, он может окупиться за четыре с половиной года.

Фото: avito.ru