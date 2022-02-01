В Кирово-Чепецком районе пьяный водитель на SsangYong врезался в КамАЗ

31 января в Кирово-Чепецком районе нетрезвый мужчина на иномарке протаранил КамАЗ. О происшествии сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в 11.15 на 16-м километре трассы Кирово-Чепецк – Зуевка –Фаленки – граница Удмуртской республики. По предварительным данным Госавтоинспекции, 50-летний мужчина на SsangYong врезался в попутный КамАЗ. За рулем большегруза был 41-летний мужчина.

Как и следовало ожидать, водитель иномарки получил травмы. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

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