В Кирово-Чепецком районе в аварии пострадал водитель мотоболотохода

Он перевернулся на своей самоходной технике и был доставлен в больницу.

Накануне днем, в половине второго, в поле, возле деревни Исуповская, произошла необычная авария. 74-летний водитель мотоболотохода перевернулся на своем транспортном средстве.

Как оказалось у мужчины не было прав на управление этим видом транспорта. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В результате случившегося хозяин болотохода получил травмы и ему потребовалась помощь врачей.

Отметим, для управления самоходной техникой нужно удостоверение тракториста-машиниста. Это касается всех, кто намерен ездить по бездорожью. Чтобы не допустить подобных аварий, к вождению такой техники допускают лишь тех, кто доказал свою способность управлять ими, сдав специальные экзамены и получив соответствующий документ.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области в ДТП пострадал 84-летний водитель.

Фото: vk.com/gibdd43