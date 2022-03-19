В Кирово-Чепецком районе в воскресенье завершатся соревнования по лыжным гонкам

В церемонии награждения победителей соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России» примет участие губернатор Кировской области Игорь Васильев.

20 марта в Кирово-Чепецком районе на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» состоятся соревнования по лыжным гонкам с Олимпийскими чемпионами. Состязаться спортсмены будут в дисциплине персьют классический стиль.

Расписание соревнований

10 часов 30 минут – старт для женщин – 10 км (2х5 км)

11 часов – старт для мужчин – 15 км (3х5 км)

Церемония награждения победителей начнётся в 12 часов. В ней примет участие глава региона Игорь Васильев. А также президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, в пятницу, 18 марта, губернатор Игорь Васильев встретился с призёрами и победителями Олимпиады-2022.

Фото: kirovpravda.ru