В Кирово-Чепецком районе запустили газопровод высокого давления

Он проложен через станцию Просница, село Ильинское, деревни Единение и Сметанники.

Сегодня, 15 декабря, для жителей части Кирово-Чепецкого района произошло знаменательное событие. Там введён в эксплуатацию газопровод высокого давления.

Новый газопровод появился благодаря программе развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 – 2025 годы за счёт инвестиции ПАО «Газпром». Газопровод проложен через несколько населённых пунктов. Его протяжённость почти 4 км.

Новая газораспределительная сеть позволит подключить к системе газоснабжения более 70 домовладений в деревне Единение Кирово-Чепецкого района. Кроме того, до конца этого года газ появится и ещё в сотне домов.

— Природный газ остаётся одним из самых экономичных видов топлива. Газификация несомненно улучшает качество жизни населения. Жить в своём доме в таком случае становится комфортнее и проще, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Он также уточнил, что в ближайшие годы по программе социальной газификации, которую инициировал глава государства Владимир Путин, в Кировской области планируется догазифицировать порядка 19 тысяч домов.

Фото: Александр Папырин