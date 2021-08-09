В Кирово-Чепецкой ЦРБ обновили реанимацию

В центральной районной больнице в Кирово-Чепецка модернизировали отделение реанимации. Об изменениях рассказал главврач ЦРБ Алексей Бастраков.

В реанимационном отделении был проведен ремонт и установлено новое оборудование. Благодаря этому коечный фонд увеличился в 2 раза.

— Через реанимацию проходит 30-35 человек в месяц. Во время пандемии коронавируса нагрузка возросла. Благодаря проведенной в отделении модернизации мы можем оказывать помощь в больших объемах и на более высоком уровне, – сказал Алексей Бастраков.

В перспективе больница планирует развивать отделение хирургии. Места для хирургических палат уже определены. Хирургическая служба ЦРБ в свою очередь будет расширять спектр медицинской помощи. Среди новых направлений – сосудистая хирургия и эндоскопические операции по удалению желчного пузыря. Технология выполнения последниз пощволит сократить сроки нахождения пациентов в стационаре.

Подчеркнем, что развитие сферы здравоохранения является одной из приоритетных задач правительства Кировской области, а кадровый вопрос находится на особом контроле кировского губернатора. По словам Игоря Васильева, в настоящее время в медуниверситете обучаются более 800 студентов-медиков. Еще порядка 190 выпускников проходят ординатуру. Все они придут работать в больницы Кировской области.