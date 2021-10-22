В кировских автобусах появятся еще 70 новых терминалов

В Кирове продолжается обновление платежных терминалов в городском транспорте. На днях в АТП поступила партия в 50 штук. Об этом сообщил гендиректор АТП Денис Пырлог.

Пырлог рассказал, что первая партия оборудования в 30 штук работает на самых загруженных маршрутах практически без сбоев.

— Сейчас к нам поступили еще 50 единиц оборудования, а вскоре придет вторая партия из 20 валидаторов, — отметил глава АТП.

Стоимость каждого терминала составляет 21 тысячу рублей. Также на него оформляется лицензия, которая стоит 11 тысяч. Выходит недешево, поэтому закупки производятся поэтапно.

Денис Пырлог пояснил, что старым устройствам более 9 лет, и в их работе нередко случаются сбои. Последний произошел на этой неделе.

Современные терминалы поддерживают быстрый интернет и позволяют быстрее провести оплату. Это особенно важно в часы пик. Планируется, что к лету следующего года на транспорте Кирова будут работать 215 новых валидаторов.