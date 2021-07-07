В кировских автобусах выявляли пассажиров без масок

7 июля рейд прошел в общественном транспорте областного центра в районе площади маршала Конева.

Представители правоохранительных органов проверяют, как соблюдается масочный режим в публичных местах. В частности, в кировских автобусах и троллейбусах. В среду рейд прошел в общественном транспорте у площади маршала Конева. Его участники выявляли пассажиров без масок. Большинство пассажиров используют средства защиты. Особенно утром. Те же, кто был без маски, надевают ее после замечания. Кстати, предупреждение было вынесено кондуктору автобуса №61. Женщина была без маски.

За нарушение режима предусмотрен штраф. Самый строгий — 30 тысяч рублей для физических лиц и 50 тысяч — для юридических.

Завтра, 8 июля, проверки пройдут в автобусах и троллейбусах у автовокзала.

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