В кировских «деревяшках» установят датчики дыма

Датчики задымления появятся в квартирах многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов, живущих в деревянных домах. Их установкой займутся активисты Общероссийского народного фронта.

Датчик будет работать от обычных батареек. В случае появления дыма он подаст звуковой сигнал. Услышав его, люди смогут вовремя покинуть жилье и вызвать пожарных. Установить датчик можно самостоятельно, а тем, кто не сможет это сделать, поможет специалист из общественников

По мнению общественников, датчики станут хорошей профилактикой ЧП, подобных пожару на улице Бородулина 19 февраля. Тогда в огне погибли 5 человек. Вполне возможно, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы жители дома вовремя заметили возгорание.

Одной из первых датчик задымления получила Светлана, жительница дома на Ключевой, 16, где греются собаками. Этот дом горел уже 6 раз, и во всех случаях Светлана успевала вовремя покинуть здание благодаря бдительным соседям.

Всего активисты получили более 50 заявок на установку датчиков. Количество приборов ограничено, однако общественники постараются помочь как можно большему числу семей.