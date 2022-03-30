В кировских исправительных колониях выбрали лучший отряд

В исправительных учреждениях Кировской области выбрали лучший отряд.

В течение прошлого года года отряды ежемесячно оценивались по нескольким критериям: состояние правопорядка, отношение осужденных к труду, их образование, возмещение ущерба, нанесённого преступлением, культурно-массовая, спортивная и кружковая работа.

Все результаты заносились в оценочную таблицу, баллы начислялись или снимались согласно основным критериям.

Лучшим стал отряд №2 ИК-6 УФСИН России по Кировской области (Омутнинский район), на втором и третьем местах — отряды №6 и №4 того же исправительного учреждения.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН, конкурс отрядов способствует улучшению дисциплины, повышению трудовой активности осуждённых, их образовательного и культурного уровня, соблюдению порядка в жилых и бытовых помещениях отряда и на прилегающей территории.

Фото 43.fsin.gov.ru