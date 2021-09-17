В кировских колониях изучают творчество Федора Достоевского

В исправительных учреждениях области проходят мероприятия, посвящённые 200-летию писателя Фёдора Достоевского.

В рамках празднования юбилея был организован конкурс-акция по роману «Преступление и наказание». Осуждённые создавали видеоролики, представив в аппарат УФСИН 11 работ.

«Видеоролики оценивались по таким критериям как оригинальность, компетентность и полнота раскрытия темы, профессиональный уровень, креативность, качество видеозаписи, изображения, монтажа и озвучивания, операторское мастерство», — рассказывает заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН РФ по Кировской области Владимир Абрамов.

Лучшей признана работа коллектива студии кабельного телевидения ИК №6 (Омутнинский район). Видеоролик будет представлен на Всероссийском этапе конкурса-акции.