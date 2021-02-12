В кировских МФЦ появится нейробот

В работе кировских многофункциональных центров будут применять искусственный интеллект. Об этом рассказала директор МФЦ Наталия Швецова.

Нейробот-консультант поможет работникам колл-центра. Сейчас в нем работают 8 сотрудников, которые принимают около 11 тысяч звонков в течение месяца. В период пандемии коронавируса нагрузка возросла до 20 тысяч телефонных обращений. Чуть более 20 процентов из них остались без ответа.

Чтобы повысить эффективность обслуживания клиентов, было принято решение внедрить нейробота. Он сможет, в частности, осуществлять запись клиентов на прием, сообщать о готовности документов и проводить консультации по популярным услугам.

Искусственный интеллект позволит автоматически обрабатывать стандартные обращения и тем самым сократить нагрузку на операторов и время ожидания для клиентов.

Ранее мы писали, что в Кирове создали чат для эвакуации автомобилей.