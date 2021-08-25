В кировских школах могут появиться «территории здоровья»

В российских школах могут создать «территории здоровья». С таким предложением выступил губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев на сегодняшнем заседании Госсовета.

В начале заседания к участникам обратился Президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении он подчеркнул, что одной из важнейших задач на сегодня является цифровизация образования.

— Уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету. Такая цифровизация — это именно дополнение — уже много раз об этом говорил, — а не отказ от традиционного образовательного процесса. Хочу еще раз обозначить эту принципиальную позицию, потому что эта тема волнует очень и очень многих граждан, — сказал глава страны.

Как отметил Игорь Васильев, цифровизация сферы образования тесно связана с сохранением здоровья подрастающего поколения.

— Сохранение здоровья учащихся заслуживает отдельного внимания. Все школы подключены к интернету. И пришло время создать в них «территорию здоровья» школьников, где работа проходила бы в связке: учитель — медицинский работник — родитель — ребенок. Для этого необходимо провести «погружение» медицинских кабинетов школ в региональные медицинские информационные системы. Тем самым обеспечить онлайн-связь между медицинскими работниками школы и детской поликлиникой, — сказал глава Кировской области.

Уже с начала 2021/2022 учебного года пилотный проект «Развитие школьного здравоохранения как основа детского здоровья» будет реализован в 3 школах Кирова: № 25, 26 и 20. По мнению Игоря Васильева, это значительно упростит работу школьных медиков и жизнь родителей. Последним больше не надо будет тратить время на походы в поликлиники за справками о непереносимости ребенком лекарственных препаратов, ограничении физической активности, питании и других индивидуальных особенностях. Вся информация будет поступать в школы в автоматическом режиме.

— В школьных медицинских кабинетах должен работать обученный и обладающий всеми цифровыми навыками медицинский сотрудник. Он может исполнять роль координатора по всем вопросам, касающимся здоровья детей. В Кировской, Московской области, Москве и ряде регионов реализация подобных программ уже началась. Хотели бы рекомендовать всем регионам внедрять подобную модель, — сказал губернатор.

Также Игорь Васильев подчеркнул важность еще одного аспекта, напрямую связанного со здравоохранением, — здорового горячего питания. Сегодня его получают все школьники начальных классов в Кировской области, а это порядка 63 тысяч человек

— Мы не раз говорили о том, что при этом необходимо обеспечивать качество и безопасность питания. Контролировать и ежедневно мониторить его не только при помощи территориальных органов Роспотребнадзора, но и родителей. 19 августа рабочая группа нашей Комиссии стала организатором Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. Более 3 тысяч человек из 19 регионов приняли в нем участие, — подытожил Игорь Васильев.

Ранее кировский губернатор предложил привлечь школьников, учителей и родителей к модернизации школ.