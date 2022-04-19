В кировских школьных лагерях отдохнут более 10000 детей

Сегодня на заседании депутатской комиссии по социальной сфере кировской гордумы озвучили информацию об организации летнего отдыха школьников.

Лагеря с дневным пребыванием детей будут работать на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ. Планируется, что в них смогут отдохнуть более 10 тысяч юных кировчан. Для 65 детей организуют отдельные смены.

В июне будет работать 71 лагерь, в июле 8, в августе 7. Питание 9691 ребенка оплачивают родители. Для 585 школьников, нуждающихся в социальном обслуживании, оно будет бесплатным за счет областного бюджета. Стоимость подорожала со 180 до 240 рублей в день: инфляция.

Трудоустроить летом планируется 1043 человека. На оплату их труда и прочие расходы выделено 6,7 млн рублей — меньше, чем в прошлом году. Заявок от учреждений также подано меньше — 13.