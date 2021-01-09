В кировских соцсетях проведут опрос перед переписью

Центр местной активности таким образом узнает о пробелах в информированности горожан о масштабном событии.

В понедельник в кировском паблике стартует опрос, который должен будет выяснить отношение кировчан к предстоящей переписи населения.

Напомним, она будет проходить в апреле этого года. Пока же в регионе ведется подготовка к ней – актуализируется адресный фонд, ведется информирование населения.

Так, в декабре Росстат запустил онлайн-игру, а на будущей неделе соцсети будут проводить опрос об информированности кировчан и о том, как они относятся к этому мероприятию всероссийского масштаба.

Проголосовать можно будет на странице центра местной активности 11-го округа «ВКонтакте». Свое мнение можно будет выразить до конца месяца.

По итогам этого опроса ЦМА подготовит для кировчан разъяснения о ходе переписи и определит переписчиков-волонтеров.