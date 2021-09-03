В кировский драмтеатр пришли актеры с ТНТ

В кировском драмтеатре будут работать актеры с телеканала ТНТ. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Кирове».

В новом сезоне труппу драматического пополнили Ян Воробьев и Светлана Закирова, прибывшие в Киров из Тульской области.

Ранее они снимались в сериалах, известных на всю Россию. Среди них – проекты телеканала ТНТ «Интерны» и «Реальные пацаны», а также сериалы других каналов «Склифосовский», «Тайны следствия-7», «След», «Глухарь», «Игра» и «Шаповалов».

Кировские зрители смогут увидеть новичков в пьесе «Детектор лжи». По словам художественного руководителя драмтеатра Евгения Ланцова, это трогательная постановка о любви и прощении – и о чуде в конце.

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Фото: echokirova.ru