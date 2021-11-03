В кировский центр онкологии поступил новый томограф

В центр онкологии и медицинской радиологии в Кирове поступил новый магнитно-резонансный томограф. Он был приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Томограф прибыл в учреждение в конце октября и стал вторым аппаратом в Центре. Запуск оборудования планируется в ноябре.

По словам заместителя главврача по радиологии и лучевой диагностике Анатолия Морева, новый аппарат позволит проводить обследования пациентам весом более 100 килограммов. Благодаря современному программному обеспечению качество изображения улучшается, а время проведения томографии сокращается. Помимо этого, томограф оснащен расширенным пакетом для нейровизуализации, с помощью которого можно проводить высокоточную диагностику новообразований головного мозга.

Работать на новом томографе будут 2 специалиста, которые прошли дополнительное обучение в НМИЦ онкологии им. Блохина. Это позволит увеличить поток обследуемых пациентов и сократить сроки ожидания анализа. В настоящее время за год МРТ в центре онкологии проходят более 2 тысяч человек.

Как говорит заведующая отделением рентгенодиагностики №2 Анна Михалина, в настоящее время в центре онкологии есть все необходимое оборудование для проведения полного спектра диагностических исследований каждому пациенту.

Стоит напомнить, что в 2019 году кировский центр онкологии одним из первых начал модернизацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За это время в учреждении начали работать 118 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму более 900 миллионов рублей. До конца 2021 года в центр онкологии поступит еще 5 единиц аппаратуры стоимость более 200 миллионов.

На сегодня в Центре сформирована сильная команда онкологов и регулярно внедряются новые методы диагностических исследований и оперативных вмешательств.

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