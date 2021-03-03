В Кировской области посетителя бара напоили до отключки и обокрали

Инцидент произошел 2 марта. Наряд Росгвардии, патрулировавший улицы, получил сообщение, что на улице Луначарского бьют мужчину.

Прибыв на место происшествия, драку гвардейцы уже не застали. Однако один из ее участников рассказал, как было дело. По словам 26-летнего уроженца Котельнича, в кафе на Луговой он познакомился с другим посетителем. Мужчины выпили «за встречу», а потом котельничанин «отключился». Проснувшись, он обнаружил, что у него пропало 16 тысяч рублей.

Молодой человек заподозрил в краже нового знакомого и потребовал вернуть похищенное. «Друг» отказался, и завязалась драка, после которой мужчина сбежал.

Сотрудники Росгвардии просмотрели записи с видеокамер кафе и, убедившись, что деньги и правда украл сбежавший, начали поиски. Через некоторое время мужчину задержали. Сотрудники полиции изъяли у него деньги в сумме около 16 тысяч.

Как выяснилось в полиции, задержанный уже был судим. В настоящее время на него завели дело.

Ранее мы писали, что в слободском кафе мужчина погиб на глазах у друзей.