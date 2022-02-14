В кировском ботсаду продемонстрировали ужин хищных растений

Сотрудники ботанического сада следят за тем, чтобы их подопечные чувствовали себя хорошо и полноценно развивались.

В любимом зелёном уголке Кирова уже начали появляться первые всходы растений, которые этим летом будут радовать горожан. Не так давно сотрудники завершили посев самых разных семян. В числе которых хищные представители зелёного биологического царства.

Сегодня сотрудники сада опубликовали фотографии, на которых запечатлён уникальный процесс. А именно питание хищной росянки.

Крошечные ростки только появились на свет. И уже ходят кушать. На капельку клейкой жидкости попалось мелкое членистоногое — ногохвостка. Росянка с удовольствием ей полакомится.

— Размер ногохвостки составляет не более миллиметра. Весь процесс удалось разглядеть лишь в стереоскопический микроскоп, — подчеркнули сотрудники ботанического сада.

Они же уточнили, что полноценный обед хищных растений обеспечивает им рост и развитие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кирове выращивают хищный цветок, который ест мышей и лягушек.

Фото: vk.com/botsadvyatsu