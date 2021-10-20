Жители Кирова пожаловались на то, что в кировском дендропарке вырубили яблони. Пост об этом появился в группе «Строим Киров».

— Скоро дендропарк перестанет быть прекрасным натуральным лесным уголком. Все хотят запечатать в бетон, вырубили яблони, — написала жительница Кирова.

Часть подписчиков выступила на стороне природы, раскритиковав вырубку деревьев, которые «никому не мешали». Другие же отметили, что все сделано правильно.

— Наконец-то может сделают нормальные прогулочные дорожки, окультурят, облагородят, а то, что вырубили, новое посадят, — написал участник сообщества.

Ситуацию прокомментировали в областном министерстве образования. В ведомстве отметили, что все вырубки ведутся в рамках утвержденной концепции развития территории. Силами сотрудников лесопромышленного колледжа в парке были убраны аварийные яблони, отгорожен питомник и уложена брусчатка у входа.

Отметим, что до 90-х годов прошлого века дендрарий был закрытой территорией. Позже его открыли для горожан. В 2017 году дендропарк был передан в ведение Кировского лесопромышленного колледжа. Уже с 2018 года на его территории началось благоустройство. В частности, появились новые дорожки и мостики.

Ранее мы писали, что в дендропарке ликвидировали 7 несанкционированных свалок.

Фото: vk.com/stroim_kirov