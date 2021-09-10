В кировском драмтеатре показали первый спектакль по «Пушкинской карте»

9 сентября в кировском драмтеатре прошел первый спектакль, который можно было посетить в рамках проекта «Пушкинская карта». На постановку «Гроза» по одноименной пьесе Островского собрался почти полный зал.

По словам директора драматического театра Андрея Скального, кировский драмтеатр стал одним из первых участников федерального проекта «Пушкинская карта». Проект стартовал в России 1 сентября.

— Молодым зрителям доступен по карте абсолютно весь наш репертуар. Как показали продажи, он интересен молодёжи, – сказал Андрей Скальный.

Так, на осенние спектакли уже продано порядка 600 билетов. По мнению руководителя театра, это показатель правильного формирования репертуара, в котором учтена программа учебных заведений.

— Молодые люди с помощью карты «проголосовали» за классические произведения, которые изучают.

В сентябре, используя «Пушкинскую карту», кировские студенты и школьники могут посетить спектакли «Судьба человека» М.А. Шолохова, «Тайна замка Рейвенскрофт» Д. Нигро и другие постановки. Также по карте можно купить билеты на спектакли гастролирующих театров, оплатив их через кассу или сайт.

Подробнее о проекте «Пушкинская карта» читайте в материале «КП».