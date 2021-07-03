В кировском дворе пылала машина

В субботу вечером в паблике «КУ43 — Киров Убежище» выложили видео горящего авто.

Видео за час набрало более 5 тысяч просмотров. На кадрах видно несколько машин, одна из которых пылает. В опасной близости припаркован белый внедорожник, на который огонь может перекинуться.

Однако никто не торопится тушить или отгонять машины. Рядом спокойно проходят стражи правопорядка и женщина с собачкой.

Автор поста не уточнил место, где велась съемка. Но задался вопросом, что послужило причиной возгорания: взрыв или умышленный поджог?

Ранее мы писали, что возле Слободского задымился рейсовый автобус до Белой Холуницы.

Фото: vk.com/ky43_ubezhishe