В Кировском филиале «Т Плюс» прошла встреча с подрядчиками по реконструкциям теплосетей

Итоги ремонтов и модернизации тепловых сетей в 2021 году, изменения требований к реконструкциям обсудили руководители Кировского филиала «Т Плюс», представители органов власти Кирова с подрядчиками по данным видам работ. В ходе встречи директор Кировского филиала Сергей Береснев наградил статуэтками «Знак качества – 2021» глав компаний ПСК «РЭС», «РегионСтройМонтаж», ИП Хорошавин.

Руководитель энергокомпании обратил внимание собравшихся на позитивные изменения в тепловых сетях с момента начала реализации концессионного соглашения в 2016 году: объем обновляемых теплосетей вырос с 26 до 90 км в год и сократилось количество дефектов на трубопроводах.

«В этом году процесс подключения потребителей по резервной схеме на время проведения реконструкций будет продолжен, чтобы жители бесперебойно получали ресурс и, только выходя на улицу, видели, что мы ведем работы на коммуникациях рядом с их домами, – рассказал директор Кировского филиала. – Итогом этого должно стать ровное вхождение в отопительный сезон, без сбоев, без отставаний».

Заместитель председателя Кировской городской думы Александр Востриков и начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации города Юлия Изъюрова озвучили ключевые требования к подрядчикам: синхронизировать работы с процессами асфальтирования улиц и дворов, надежно ограждать места проведения работ, соблюдать культуру их проведения и правила внешнего благоустройства Кирова.