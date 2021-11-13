В кировском главпочтамте откроют пункт вакцинации от коронавируса

В Кирове откроют пункт вакцинации от коронавируса и гриппа в главпочтамте. Об этом сообщает областной минздрав.

Новый пункт вакцинации откроется 16 ноября. Он будет работать с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Также в Кирове откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 при поликлинике №7 клинико-диагностического центра. Он начнет работать с 16 ноября. Сделать прививку можно будет с 8 до 22 часов. Пункт находится на улице Карла Маркса, 47, вход со стороны магазина «Пятерочка».

А мобильный пункт вакцинации на Театральной площади будет перенесен в драмтеатр в связи с приходом морозов. Он будет работать в прежнем режиме: с 9 до 17 часов по будням и с 9 до 15 часов по выходным.

Отметим, что на текущей неделе ежедневно проходили вакцинацию более 6 тысяч человек. Добиться столь высоких темпов удалось благодаря введению QR-кодов.