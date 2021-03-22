В кировском кинотеатре трижды покажут документальную ленту священника

Фильм «Где ты, Адам?» получил положительные оценки многих международных фестивалей.

Демонстрировать фильм «Где ты, Адам?», созданный протодиаконом Свято-Троицкого Ионинского монастыря Александром Плиской, в Кирове будет кинотеатр «Смена». Премьера состоится 23 марта в 14 часов в красном зале.

Создатель ленты говорит, что его рассказ — о том, как Бог на протяжении тысячелетий ждет, когда человек сделает шаг ему навстречу, чтобы покаяться, в то время как всегда, знает, где скрывается Адам.

Фильм получил гран-при Международного фестиваля православного кино «Покров», был отмечен на фестивале документального кино Krakow Film Festival, участвовал в Таллинском фестивале «Темные ночи» и Выборгском «Окно в Европу».

Еще два сеанса пройдут 29 марта и 7 апреля с 19 часов.

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Фото: вятская-епархия.рф