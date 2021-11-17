В кировском комплексе «Море парк» прошли учения МЧС

Вчера в Кирове в в физкультурно-оздоровительном комплексе «Море парк» прошли пожарно-тактические учения МЧС.

Согласно легенде, из-за скачка напряжения загорелась раздевалка на цокольном этаже здания и возникла угроза распространения огня в соседние помещения. Кроме того, произошло сильное задымление. После того как сработала система автоматической пожарной сигнализации, сотрудники комплекса вызвали пожарных.

В ликвидации условного пожара участвовало 35 человек, девять единиц основной и одна единица специальной пожарной техники и работники «Море парка».

Целью учений названа тренировка личного состава по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей, а также проверка работоспособности систем обеспечения пожарной безопасности здания.

Из здания было эвакуировано 127 человек и не допущено распространение огня. Цель учений достигнута, сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото 43.mchs.gov.ru