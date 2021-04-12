В кировском космоцентре заложили капсулу времени

12 апреля в день 60-летия в космическом центре имени Виктора Савиных заложили капсулу времени с посланием к кировчанам в 2061 год. В торжественной церемонии принял участие губернатор Игорь Васильев.

— Когда страна отмечает 100-летие первого полета человека в космос, мы верим, что вы живете дружно, единым народом планеты Земля. Надеемся, что вы так же, как и мы, любите эту Землю, свою малую родину, наш прекрасный город Киров. ХХ век открыл человечеству дорогу в космос, мы передаем вам свои знания и опыт. Используйте их на благо нашей планеты. Желаем вам, нашим потомкам, взять все самое мудрое, светлое и доброе, что есть у человечества, сохранив и преумножив, передать знания грядущим поколениям, — говорится в тексте обращения.

Послание упаковали в капсулу времени, которую губернатор и одна из воспитанниц космоцентра разместили у входа в учреждение.

Напомним, что детский космический центр был открыт в 2018 году. За недолгое время работы ему удалось получить признание на российском и международном уровне.

— Уверен, что благодаря Центру наш вятский край взрастит еще не одно поколение теоретиков, летчиков-космонавтов, конструкторов, покорителей космических вершин. Может, даже из тех ребят, которые сегодня были в этом зале, — сказал губернатор.

Кстати, в настоящее время в космоцентре можно посетить 2 выставки, посвященные первому космонавту. Это фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», которая рассказывает о визитах Гагарина на Кубу и истории российско-кубинских отношений. А также выставка «Наш Гагарин», в которой рассказывается о первом полете человека в космос.

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