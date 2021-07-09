В кировском лагере запеканку не готовили за несколько дней до начала смены

Об этом сообщили специалисты комбината продовольствия и социального питания.

Информация о том, что в школьном лагере детям приготовили 60 порций запеканки за несколько дней до начала смены, распространяемая в соцсетях, названа ложной. Как рассказала директор школы №48 (в которой все и произошло), в столовой образовательного учреждения начал работу новый коллектив поваров.

— Перед тем, как готовить, повара проверили новое для них оборудование. Для этого заведующая школьной столовой приобрела творог для приготовления шести порций запеканки. Причем, за свой счет. Но никак не 60 штук, о чем было растиражировано в соцсетях, — пояснили в учебном заведении.

А из творога, который школа получила 30 июня, пробные порции запеканки приготовлены не были.