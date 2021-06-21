В кировском лесу в фотоловушку попали месячные барсучата

Они еще не уверенно стоят на лапках, но уже проявляют любопытство к окружающему миру.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области в своей работе применяет фотоловушки. С их помощью подсчитывают поголовье животных и следят за порядком в лесах – чтобы не было нарушений закона.

Иногда в кадр фотоловушки попадают интересные моменты из жизни лесных обитателей. Вот одна из них запечатлела жизнь молодого барсучьего семейства. До 7 июня в объектив ловушки попадали только взрослые барсуки. Но две недели назад камера сняла первые шаги малыша, который еще не уверенно стоял на лаках, однако уже проявлял интерес к окружающему миру. Спустя еще неделю выяснилось, что в барсучьем семействе три малыша. Чаще всего из норки они выходят в сопровождении мамы. Случается, что как и человеческие дети, удирают без взрослых.

Это видео вызвало умиление зрителей. На последних кадрах можно услышать голоса малышей. Но кроме добрых комментариев, под постом появилась необычная просьба от кировчанки Натальи Бережных: «К нам в посёлок поставьте, пожалуйста, а то охотники не знают сколько у них кабанов и кого мы по ночам гоняем с картошки». При этом район, где копытные разоряют огороды, девушка не уточнила, а в ее профиле указано, что она из областного центра.

Добавим, обычно у барсуков в марте-апреле появляются от 2 до 6 детенышей. Через 4-6 недель после появления на свет, у барсучат появляются молочные зубы. В возрасте 3-х месяцев они начинают кормиться самостоятельно. Осенью, накануне спячки они покидают родительскую нору.

Ранее мы сообщали, что кировчан приглашают рисовать картины на домах.

Фото: pravda-nn.ru