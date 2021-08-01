В кировском магазине мужчина избил посетителя

В Кирове сотрудники Росгвардии выявили граждан, которые подозреваются в хулиганстве.

На днях на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из круглосуточного магазина на ул.Преображенской областного центра.

Продавец сообщил прибывшим сотрудникам, что один из посетителей в ходе конфликта нанес побои мужчине. Потерпевшего увезла скорая помощь, а хулигана передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Вскоре сигнал «тревога» поступил уже из питейного заведения на ул.Свободы областного центра. Группа задержания выявила двух девушек, которые, по словам администратора, подрались. Их тоже передали полицейским для установления всех обстоятельств произошедшего.