В кировском магазине задержали серийного похитителя дорогого алкоголя

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемого в кражах элитного алкоголя.

Это произошло на днях в торговом центре на ул. Московской, откуда поступил сигнал тревоги. Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал 20-летнего парня, который пытался тайком вынести из зала неоплаченный алкогольные напитки стоимостью 13000 рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители и администрация увидели, что задержанный ранее сумел похитить алкоголь на сумму 4500 рублей. А установив его личность, выяснили, что парень имеет судимость и разыскивается по подозрению в совершении нескольких краж. Любителя дорого и бесплатно попировать передали сотрудникам полиции.