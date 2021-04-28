В кировском МЧС рассказали о ситуации с половодьем

По данным ГУ МЧС, в Кировской области пик половодья прогнозируется на майские праздники.

Об этом на заседании регионального правительства рассказал глава ведомства Алексей Аникин.

На 28 апреля по области остаются подтопленными 10 придомовых территорий, 4 участка автомобильных дорог (три из них — в Кирове) и один низководный мост.

В ближайшие дни при дальнейшем повышении уровня воды возможно увеличение количества подтопленных территорий в Арбажском и Белохолуницком районах, Юрье и Кирове (Вересники, Дымково и Широковский).

Ранее мы сообщали, что в Вересниках водители ездят по затопленной дороге.