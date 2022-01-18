В Кирове оживут старинные самовары

В Кирове появится мультимедийный краеведческий музей. Грант на эти цели выиграл Музей вятского самовара.

Размер гранта составит 1,1 миллиона рублей. Общая сумма расходов превысит 3 миллиона рублей. На эти деньги в музее будет создана мультимедийная композиция. В нее войдут исторические реконструкции городской улицы Вятки, ремесленной мастерской и кабинетного помещения одного из самоварных промышленников конца XIX века.

Погрузиться в атмосферу старого города посетители музея смогут благодаря инсталляции с сюжетной линией.

— С помощью света, звука и спецэффектов экспонаты «оживут», погружая зрителя в историю вятского края. Наши гости смогут не только смотреть и слушать, но и сами станут участниками действа, — рассказали в музее.

По словам директора учреждения Евгения Комарова, проект направлен на сохранение одного из народных промыслов Вятки – обработки цветного металла методом гнутия и холодной ковки.

Кроме эффектных экскурсий, посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению медных изделий и поучаствовать в процессе создания и реставрации экспонатов. Вся информация о мероприятиях появится на сайте музея.

В Центре развития туризма Кировской области отмечают, что новые формы работы с историческим наследием дают хорошую возможность для привлечения местных жителей и гостей к изучению наследия региона.

Ранее мы писали, что в Кирове пройдут соревнования по скоростной сборке спилс-карт.

Фото: vk.com/samovarvyatka