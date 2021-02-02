Главная > Без рубрики > Выбор редакции > В кировском музее появился фотоаппарат из смолы

В кировском музее появился фотоаппарат из смолы

Наталья Дмитриева Выбор редакции, Культура, Лучшее, Новости

Посмотреть на новинку, которой уже 60 лет, можно музее пожарного фотодела.

Сотрудники кировского ГУ МЧС обзавелись еще одной диковинкой. На этот раз в их музее пожарного фотодела появился фотоаппарат для начинающего фотографа «Школьник».

В 1960-х годах на Минском заводе их выпустили 555 тысяч штук. Из-за легкости настроек и аудитории, для которой создавался советский «гаджет», в музее его окрестили «мечтой юного Шрайбикуса». «Школьник» создавался для начинающих фотографов и отличался простотой конструкции и минимумом настроек. На него можно было за один заряд снять 12 снимков. Корпус аппарата был сделан из синтетической смолы.

В кировском музее появился фотоаппарат из смолыПотому неудивительно, что спасатели вспомнили знакомого с детства Шрайбикуса. Его придумала для советских школьников, изучающих немецкий язык, Инесса Львовна Бим. Ее герой был фотографом, в книге он делился своими заметками, а сам ходил одетым как турист с фотоаппаратом и туристической сумкой.

Ранее мы сообщали, что в кировском «пожарном» музее появился уникальный фотоаппарат.

Фото: info-4all.ru 43.mchs.gov.ru

Аватар
Наталья Дмитриева