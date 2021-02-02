В кировском музее появился фотоаппарат из смолы

Посмотреть на новинку, которой уже 60 лет, можно музее пожарного фотодела.

Сотрудники кировского ГУ МЧС обзавелись еще одной диковинкой. На этот раз в их музее пожарного фотодела появился фотоаппарат для начинающего фотографа «Школьник».

В 1960-х годах на Минском заводе их выпустили 555 тысяч штук. Из-за легкости настроек и аудитории, для которой создавался советский «гаджет», в музее его окрестили «мечтой юного Шрайбикуса». «Школьник» создавался для начинающих фотографов и отличался простотой конструкции и минимумом настроек. На него можно было за один заряд снять 12 снимков. Корпус аппарата был сделан из синтетической смолы.

Потому неудивительно, что спасатели вспомнили знакомого с детства Шрайбикуса. Его придумала для советских школьников, изучающих немецкий язык, Инесса Львовна Бим. Ее герой был фотографом, в книге он делился своими заметками, а сам ходил одетым как турист с фотоаппаратом и туристической сумкой.

Ранее мы сообщали, что в кировском «пожарном» музее появился уникальный фотоаппарат.

Фото: info-4all.ru 43.mchs.gov.ru