В кировском музее представят неизвестную картину вятской художницы

В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная творчеству кировской художницы и скульптора Фаины Шпак и ее супруга Алексея Широкова. Экспозиция посвящена 115-летию со дня рождения Фаины Анатольевны.

Главным экспонатом выставки станет не выставлявшаяся ранее картина Фаины Шпак «Улица Карла Маркса в городе Кирове в годы Великой Отечественной войны». Она была написана в 1945 году. В этом же году издательство «Кировская правда» передала картину краеведческому музею.

До нынешнего года произведение хранилось в фондах, не будучи даже внесенной в каталог творчества Ф. Шпак. Увидеть ее могли лишь отдельные специалисты. Сейчас картина представляет не только художественное, но и историческое значение, показывая, каким был город в последнюю военную зиму.

Помимо картин, на выставке представлены скульптурные работы Фаины Анатольевны. Отдельный раздел экспозиции посвящен ее супругу Алексею Широкову. Алексей и Фаина познакомились во время учебы в техникуме и были вместе почти 15 лет. В 1943 году Алексей Петрович пропал без вести – предположительно, погиб под Сталинградом.

Творческую династию продолжили дочь пары Инна Широкова и ее сын Андрей, которые также стали известными художниками.

Выставка работает в главном здании музей на улице Спасской.

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Фото: скриншот с видео 360 Киров