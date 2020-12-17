В кировском музее применили технологии дополненной реальности

Пока они работают только в Вятском художественном музее, но до конца года «оживет» и музей космонавтики.

Благодаря нацпроекту «Культура» к 2021 году в двух кировских музеях будут доступны мультимедиа-гиды. Работать они будут на всероссийской музейной платформе Artefact. Это бесплатное приложение с технологией дополненной реальности для мобильных устройств, разработанное по заказу Минкульта РФ. Оно распознает музейные экспонаты и выводит всю информацию о них на экран смартфона. Впрочем, работает оно и вне музейных стен. Можно из дома зайти в приложение и совершить виртуальную прогулку по хранилищам древностей.

Благодаря этому шедевры, хранящиеся в российских музеях, станут доступны каждому, кто захочет с ними познакомиться. Приложение расскажет об истории предметов их значении и применении. С помощью современных технологий можно детально рассмотреть экспонаты.

Уже сейчас на сайте проекта можно посетить две постоянные выставки Вятского художественного музея Васнецовых «Небо пишет красками святыми» и «Западноевропейское искусство из собрания Вятского художественного музея». А недавно для экспозиции «Русское искусство XVIII – XIX вв.» в приложении Artefact подготовили аудиогиды на русском и английском языках.

Чтобы познакомиться с коллекциями кировских (и не только) музеев, нужно скачать приложение, либо со стационарного компьютера зайти на сайт и прочитать всю информацию о коллекциях музеев.

До конца года еще один кировский музей — им. Циолковского должен появится на платформе с проектом «Пилотируемая космонавтика».