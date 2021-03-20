В Кировском музее расскажут о подвиге ликвидаторов Чернобыльской аварии

В Музее воинской славы представят личные вещи кировчан, отправившихся на помощь, и макеты станции.

Экспозицию «Чернобыль. Трагедия и подвиг» представят для гостей 31 марта. На ней горожане впервые смогут увидеть столько предметов и документов, принадлежавших ликвидаторам аварии: будет и обмундирование, и фотоснимки, и снаряжение, и специальные средства для разведки, обработки и личной защиты.

Отметим, все экспонаты не находились в зоне заражения и безопасны для посетителей.

По замыслу организаторов центром притяжения внимания гостей должен стать интерьерный комплекс, где воспроизвели обстановку во время ликвидации последствий аварии и макеты энергоблока электростанции до и после аварии. Посетители смогут сравнить их и понять масштаб разрушений и требовавшиеся работы по ликвидации.

Напомним, 26 апреля 1986 года ночью прогремел взрыв реактора 4 энергоблока Чернобыльской АЭС, что была построена возле города Припять. Из-за этого ЧП в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сразу же после этого для устранения последствий аварии из Кирова отправились два жителя: Александр Кудрявцев и Юрий Вершинин. Всего же до 1990 годы на спецсборы были призваны более 2800 кировчан.

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Фото: kirovreg.ru